 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equasens : splendide 'W' haussier sur 34E, bondit vers 39E
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 15:16

Les bons résultats d'Equasens tombent au meilleur moment, alors que le support crucial des 34E était menacé: les actionnaires passent soudain de la déprime à l'euphorie et cela fait surgir un splendide 'W' haussier sur 34E, alors que le cours bondit vers 39E, bien au-delà de la résistance des 37,8E du 10 mars et pourrait dans la foulée rejoindre la MM100 qui gravite vers 39,7E.

Valeurs associées

EQUASENS (PHARMAGEST IN.)
39,2000 EUR Euronext Paris +14,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank