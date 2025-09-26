Equasens - Résultats semestriels 2025

Le Groupe Equasens annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2025.



o Chiffre d'affaires : 116,0 M€ (+7,4% en publié et +6,4% en organique)

o EBITDA courant : 29,8 M€ (+5,5%)

o Résultat Opérationnel Courant : 21,1 M€ (+1,2%)

o Résultat Net : 18,1 M€ (+0,3%)

o Excédent financier net : 98,8 M€ (+19,2 M€ / 31-12-2024)



Perspectives 2025

Le Groupe maintient sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données publiées de près de 10% au titre du S2 2025.

Celle-ci sera principalement portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes.

Fort d’une structure financière solide, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS



