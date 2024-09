Equasens : Résultats semestriels 2024

Résultats semestriels 2024 GROUPE EQUASENS



• Une conjoncture économique dégradée et un maintien des efforts d'investissement qui pèsent sur le résultat du Groupe au S1 :

- Chiffre d'affaires : -4,1% à 108,0 M€

- Résultat Opérationnel Courant : -24,1% à 20,9 M€

- Résultat Net Part du groupe : -21,8% à 17,2 M€



• Un taux de rentabilité qui reste néanmoins très favorable :

- Résultat Opérationnel Courant / Chiffre d'affaires : 19,3% en publié et 20,0% à périmètre comparable



Perspectives 2024

-Le Groupe maintient sa prévision d’une reprise de croissance de son chiffre d’affaires dès le second semestre 2024, et d’une accélération en 2025

-La politique d’investissement du Groupe, axée sur la R&D, les infrastructures et les forces commerciales en France et en Europe est maintenue sur le S2 2024. Bien qu’elle impacte temporairement la rentabilité sur l’exercice 2024, elle devrait générer des retours sur investissements dès 2025.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur www.equasens.com



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS