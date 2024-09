Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: résultats en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Equasens publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe en baisse de 21,8% à 17,2 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en recul de 24,1% à 20,9 millions, pour un chiffre d'affaires en retrait de 4,1% à 108 millions.



Le groupe d'informatique pour la santé explique qu'une conjoncture économique dégradée et ses efforts d'investissement ont pesé sur ses résultats, mais il revendique une marge opérationnelle courante de 19,3% (20% à périmètre comparable).



Equasens maintient sa prévision d'une reprise de croissance de son CA dès le second semestre 2024, et d'une accélération en 2025 grâce aux investissements actuels et à un contexte économique qui s'annonce plus favorable.





Valeurs associées EQUASENS 52,10 EUR Euronext Paris +2,96%