EQUASENS - Résultats annuels 2025 : solides performances pour l'ensemble de ses indicateurs financiers

• Chiffre d'affaires 2025 de 236,5 M€ (+9,1%) : solide performance du portefeuille de solutions innovantes au service des professionnels et des établissements de santé

• Nette hausse des revenus annuels récurrents (ARR) : 108,0 M€ au 31/12/25, en hausse dynamique de +8,8% vs. 2024

• EBITDA Courant de 66,7 M€ (+9,1%) témoignant de la bonne maîtrise des charges dans un contexte de croissance dynamique

• Résultat Opérationnel Courant de 48,2 M€ (+6,8%) intégrant notamment l’impact des investissements dans la nouvelle infrastructure des données de santé

• Progression du résultat Net de +8,8% à 41,1 M€ permettant la distribution d’un dividende brut de 1,40€ par action au titre de l’exercice 2025 sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 25 juin 2026

• Poursuite de la politique M&A et des investissements technologiques tout en améliorant la situation de l’excédent financier net qui s’établit à 83,6 M€ à fin 2025 (+4,1 M€)