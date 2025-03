Groupe EQUASENS - Résultats annuels 2024 - 28/03/2025 - 18:00 (CET)



• Une conjoncture économique dégradée au 1er semestre et un maintien de l’effort d’investissement pèsent sur le résultat annuel du Groupe :

o Chiffre d'affaires : 216,8 M€ (-1,4%)

o Résultat Opérationnel Courant : 45,1 M€ (-19,2%)

o Résultat Net Part du Groupe : 36,2 M€ (-23,0%)



• Un taux de rentabilité néanmoins très favorable et en progression sur l’exercice :

o Résultat Opérationnel Courant / Chiffre d'affaires : 20,8% en publié (S1 : 19,3% et S2 : 22,3%)

o Structure bilantielle solide : excédent financier toujours bien orienté à 79,5 M€

o Dividende proposé de 1,25 € par action



• Perspectives 2025 :

o Retour à une croissance du chiffre d’affaires proche de 10% d'ici fin 2025

o Déploiement de nouvelles solutions intégrant l'intelligence artificielle

o Nouvelles solutions cloud génératrices de revenus récurrents

o Poursuite de la stratégie de croissance externe en France et en Europe





Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS



Retrouvez l'intégralité du communiqué et toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com