Equasens : Résultat Net 2022 : +18,35% à 48,70 M€

• Chiffre d’affaires : +10,88 % à 214,07 M€.

o Une croissance forte soutenue par le Ségur et pilotée avec un effort de déploiement constant.

o Progression notable de la contribution des relais de croissance « hors officine » au chiffre d’affaires 2022 du Groupe Equasens.



• Rentabilité élevée et bilan solide avec un niveau significatif de disponibilités qui donnent au Groupe une marge de manœuvre importante en termes de capacité d’endettement.

o Résultat Opérationnel Courant : +12,57% à 56,79 M€.

o Résultat Net : +18,35% à 48,70 M€.

o Résultat de Base par Action : +18,52% à 3,09€.

o CAF : +17,07% à 62,05 M€.



• Dividende proposé au titre de l’exercice 2022 : 1,15€ par action (+9,52%).



• Perspectives 2023 : la solidité financière du Groupe (aucun endettement net et une trésorerie nette positive de 56,26 M€) lui permet de maintenir ses ambitions d’expansion en Europe et de développement dans d’autres domaines de la santé.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.equasens.com

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion



Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS