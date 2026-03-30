Equasens reste bien orienté en 2025
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:38
Le groupe bénéficie notamment de la croissance de ses revenus annuels récurrents (ARR), qui atteignent 108,0 MEUR à fin décembre 2025, en progression de 8,8 % sur un an, illustrant la montée en puissance de son modèle.
La rentabilité reste bien orientée. L'EBITDA courant ressort à 66,7 MEUR, en hausse de 9,1 %, traduisant une bonne maîtrise des charges dans un contexte de développement soutenu. Le résultat opérationnel courant s'établit à 48,2 MEUR ( 6,8 %), intégrant notamment l'impact des investissements réalisés dans la nouvelle infrastructure de données de santé.
Le résultat net progresse de 8,8 % à 41,1 MEUR. Sur cette base, Equasens proposera le versement d'un dividende brut de 1,40 euro par action au titre de l'exercice 2025, soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 25 juin 2026.
Parallèlement, le groupe poursuit sa stratégie de croissance, combinant opérations de croissance externe et investissements technologiques. Cette trajectoire s'accompagne d'une amélioration de sa situation financière, avec un excédent financier net porté à 83,6 MEUR à fin 2025, en hausse de 4,1 MEUR sur un an.
Equasens entend désormais renforcer son positionnement de leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé. L'innovation technologique restera au coeur de sa stratégie, notamment autour de l'interopérabilité des systèmes, de la coordination des acteurs et de l'amélioration de l'efficience des parcours de soins.
Dans ce cadre, le déploiement de l'intelligence artificielle, déjà engagé de longue date au sein du groupe, devrait jouer un rôle clé. En 2026, Equasens prévoit de poursuivre l'intégration de l'IA dans ses logiciels métier et d'enrichir ses offres en mode SaaS, hébergées sur son cloud santé privé.
Le groupe ambitionne notamment de maîtriser une couche d'IA dite "agentique", destinée à automatiser certaines tâches, analyser des volumes importants de données en temps réel et assister les professionnels de santé dans leur prise de décision, afin de créer davantage de valeur pour ses clients.
Equasens publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 le 29 avril prochain.
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