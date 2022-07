EQUASENS/Pharmagest - Le Groupe complète 3 prises de participation majoritaire

• Le Groupe Equasens détient désormais :

o 76,11% de CAREMEDS (l’acquisition du solde de 23,89% est prévue sous conditions au T4 2022)

o 100% de MULTIMEDS

o 100% d’I-MEDS (CAREMEDS 60% et EQUASENS 40%)



Ces différentes opérations vont donc permettre au Groupe Equasens d’accélérer son expansion et sa présence dans plusieurs pays d’Europe. Précisément :

- au Royaume-Uni avec le couplage de l’offre de traçabilité de la médication eMAR éditée par CAREMEDS avec celle de gestion des établissements TITANLINK éditée par MALTA INFORMATIQUE (MALTA entend dupliquer son Business Model à l’identique de ce qui a été réalisé et de ce qui fonctionne en Belgique avec MALTA BELGIUM) ;

- en Allemagne avec l’enrichissement de l’offre des piluliers manuels MULTIMEDS par les solutions de robotisation de l’officine proposées par le Groupe, et notamment l’ajout des robots AUTOMEDS de remplissage semi-automatique de ces piluliers dont le design et les capacités correspondent parfaitement au marché germanique.



