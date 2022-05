EQUASENS / Pharmagest - Avis préalable AG 28 juin 2022

La société EQUASENS (anciennement dénommée PHARMAGEST INTERACTIVE) invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se réunira le mardi 28 juin 2022, à 17 heures, au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).



L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin n°60 des Annonces Légales et Obligatoires du 20 mai 2022 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.equasens.com).



Les informations et documents prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, seront publiés, 21 jours avant l’assemblée, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante www.equasens.com - Rubrique Investisseurs - Onglet Assemblée Générale.



Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@equasens.com.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique à confirmer



