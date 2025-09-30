EQUASENS - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

EQUASENS annonce que son rapport financier semestriel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 30 septembre 2025.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF http://www.amf-france.org ainsi que sur celui d’EQUASENS : http://www.equasens.com (Rubrique INVESTISSEURS / Section Information Réglementée).

Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport d’activité semestriel, des comptes consolidés au 30 juin 2025 et du rapport des Commissaires aux Comptes.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué en ligne sur le site du Groupe : www.equasens.com