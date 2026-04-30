EQUASENS - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS) annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 29 avril 2026 sous le numéro n° D.26-0320.
Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF, http://www.amf-france.org, ainsi que sur le site Internet d’EQUASENS, https://www.equasens.com.
Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, et ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2025.
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