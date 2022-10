EQUASENS - la filiale PANDALAB certifié ISO 27001 et HDS

PANDALAB, filiale du Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A – ISIN : FR0012882389) au sein de la Division AXIGATE LINK, a récemment obtenu de l’AFNOR les certifications ISO 27001 et HDS (Hébergement de Données de Santé).



PANDALAB est un écosystème ouvert qui regroupe un ensemble de services à destination des professionnels de santé, des organisations et des patients et qui vise à favoriser l’échange et la meilleure coordination entre les acteurs de santé.

Portant sur l’infogérance et le développement, cette double certification est une nouvelle étape dans l’engagement de PANDALAB pour garantir à ses clients un haut niveau de qualité de développement, de confidentialité et de sécurité de leurs données.

Face aux enjeux croissants de la cybersécurité et afin de garantir à ses clients un haut niveau de confidentialité et de sécurité de leurs données, PANDALAB inscrit cette double certification dans sa stratégie de renforcement de la coordination des soins de la PNS (Passerelle Numérique de Santé) tout en maintenant ses investissements dans l’implémentation des logiciels métiers du Groupe Equasens et de La Coopérative WELCOOP.

