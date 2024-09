Equasens (EQS) - RN S1 : Préparation de 2025 / Achat - Obj. 74 € - Pot. +42%

Le manque d'activité associé à la poursuite des investissements humains au niveau commercial et en R&D ont logiquement nettement pesé sur la rentabilité. De plus les acquisitions réalisées fin 2023 et début 2024 ont amené 3,7 M€ de CA mais pas de marge.

La marge brute s'améliore de 0,9 point à 80,9% alors que les achats consommés à périmètre constant baissent de plus de 10% grâce, par exemple, au développement des offres SaaS. On constate en revanche un effet négatif des nouvelles entités.

Les charges de personnel pèsent le plus sur la rentabilité avec une progression de +7,5% vs une baisse de -4,1% du CA. Elles représentent 41,2% du CA soit 4,5 points de plus qu'au S1 2023. A périmètre constant, elles progressent de +2,8% ce qui traduit la stratégie d'investissement menée par le groupe. Le solde (environ +4,5%) est lié au nouveau périmètre.

Les achats & charges sont en hausse mesurée de +1,7% (13,1% du CA vs 12,4% / +0,7 point) et reculent de -3,2% à périmètre constant, soit peu ou prou comme l'activité à périmètre constant (-5,7%). On identifie à nouveau l'impact des acquisitions.