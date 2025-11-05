Equasens - Chiffre d'affaires T3 2025

Au 30 septembre 2025, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 172,2 M€, en croissance de 8,9% en données publiées et de 7,3% en données organiques par rapport à la même période de 2024.

Le T3 est particulièrement dynamique avec une croissance organique de 9,4% en ligne avec les objectifs.

Perspectives 2025 :

Le Groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d’affaires de près de 10% en données publiées au titre du second semestre 2025 et reste attentif aux opportunités de croissance externe afin, notamment, de compléter son offre de services, de renforcer ses réseaux de distribution et de poursuivre son développement en Europe.