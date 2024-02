Equasens - Chiffre d’affaires 2023 : +2,6 % à 219,7 M€

Point sur l’activité 2023

Le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires annuel de 219,7 M€, en progression de 2,6% par rapport à 2022. Sur le seul 4ème trimestre de l’année, son chiffre d’affaires est en recul à 57 M€ (- 5,5% par rapport au T4 2022).

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs :

- La fin du déploiement des solutions référencées SEGUR en 2023 qui a entraîné un effet de base défavorable au 4ème trimestre avec -4,6 M€ et -4,1 M€ sur l’année.

- Le recul des ventes de matériel, qui ont accusé une baisse de 2,3% sur l’année, en raison de l’attentisme des professionnels de santé dans un contexte économique impacté par l’inflation et la hausse des taux.

A l’inverse :

- La contribution positive des acquisitions, en particulier ATOOPHARM (plateforme d’e-learning), de +2,9 M€ sur l’année.

- La croissance des revenus récurrents (maintenance et abonnements), qui ont progressé de 9,2% sur l’année, portée par des indexations et la souscription de nouvelles solutions en mode SaaS.

Ces évolutions confirment la stratégie de développement du Groupe Equasens, qui se concentre sur les solutions SaaS et les services à forte valeur ajoutée.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.equasens.com dans la rubrique Investisseurs/communiqués de presse.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS