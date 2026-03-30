Equasens bondit après ses comptes 2025, les analystes apprécient
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 14:18
La société spécialisée dans les solutions numériques pour le secteur de la santé a dévoilé un Ebitda courant de 66,7 millions d'euros, en progression de 9,1%, qui témoigne de la bonne maîtrise des charges dans un contexte de croissance dynamique.
Le résultat opérationnel courant de 48,2 millions d'euros, en hausse de 6,8%, intègre notamment l'impact des investissements dans la nouvelle infrastructure des données de santé. Le bénéfice net part du groupe a atteint 41,1 millions d'euros, soit une croissance de 8,6%.
Le chiffre d'affaires, déjà connu depuis le début du mois de février, s'est élevé à 236,5 millions d'euros ( 9,1%), notamment grâce à une solide performance du portefeuille de solutions innovantes au services des professionnels et des établissements de santé.
La société va proposer le versement d'un dividende brut de 1,40 euro par titre.
Pour les analystes de Portzamparc, cette publication est "parfaitement en ligne avec nos attentes", qui notent toutefois que la marge se stabilise mais reste loin des standards historiques du groupe (25 à 26%). Même son de cloche chez Oddo BHF où l'on évoque des résultats en ligne.
Parmi les autres annonces, Equasens a indiqué que Thierry Chapusot ne sollicitera pas de nouveau mandat de président du conseil d'administration et François-Pierre Marquier, actuel directeur de la division Pharmagest, est nommé directeur général délégué.
Les perspectives et les avis d'analystes
Au niveau des perspectives, le groupe n'a pas dévoilé d'objectifs chiffrés. Il table sur un renforcement de son positionnement en tant que leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé. Le déploiement de l'IA, qui est engagé depuis plusieurs années, jouera un rôle majeur. Sur l'exercice en cours, Equasens poursuivra, notamment, l'intégration de l'IA dans ses logiciels métier et le développement de nouvelles fonctionnalités dans un modèle SaaS dont l'hébergement est assuré dans son cloud santé privé.
Chez Portzamparc, la croissance 2026 devrait être en partie alimentée par le Ségur vague 2 (une étape cruciale de la transformation numérique de la santé en France). Les analystes estiment des revenus 2026 à 260,3 millions d'euros ( 10,2% dont 5,5% en organique), avec une marge opérationnelle courante à 22,6 millions d'euros, soit un résultat opérationnel courant de 58,9 millions d'euros. L'opinion est confirmée à acheter avec une cible de 51 euros.
Pour Oddo BHF, l'avis est à surperformance avec un objectif de cours de 56 euros. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 260,9 millions d'euros, même si le retour à une marge opérationnelle courante à 25% semble lointain.
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