Equasens - Bilan S1 2025 contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 3 540

- Solde en espèces : 55 775,07 €.



Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :



ACHAT 59 121 titres 2 428 700,43 € 2 337 transactions

VENTE 58 884 titres 2 394 436,58 € 2 193 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 3 303

- Solde en espèces : 90 039,08 €.



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 2 219

- Solde en espèces : 50 000,00 €.



La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS





