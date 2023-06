Equasens - Avis de convocation AG 29 juin 2023 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

La société EQUASENS invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se réunira le jeudi 29 juin 2023, à 17 heures 30, au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).



L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°58 du 15 mai 2023



L’avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°69 de ce jour 9 juin 2023



Ces avis sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société www.equasens.com ainsi que les traductions correspondantes https://equasens.com/investisseurs/assemblee-generale/.



Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : www.equasens.com, Rubrique Investisseurs - Onglet Assemblée Générale, depuis le 8 juin 2023.



