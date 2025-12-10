EQUASENS ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2026

Villers-lès-Nancy, 10 décembre 2026, 18h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce son agenda financier pour l’exercice 2026.
- Chiffre d’affaires annuel 2025 : 5 février 2026 (après bourse)
- Résultats annuels 2025 : 30 mars 2026 (avant bourse)
- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : 29 avril 2026 (après bourse)
- Assemblée Générale Annuelle : 25 juin 2026
- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 30 juillet 2026 (après bourse)
- Résultats du 1er semestre 2026 : 28 septembre 2026 (avant bourse)
- Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 : 29 octobre 2026 (après bourse)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer