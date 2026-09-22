Equasens active le Plan de Continuité d’Activité de sa filiale ASCA à Chessy (77)

Villers-lès-Nancy, 22 septembre 2026, 17h45 CEST – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques en santé, annonce que le siège social et le site de stockage de sa filiale ASCA, spécialiste dans le déploiement de solutions d’étiquetage électronique pour les pharmacies, ont été touchés par un incendie dont le foyer est désormais éteint.



ASCA, filiale du Groupe Equasens, assure l’installation d’étiquettes électroniques au sein des pharmacies. La société compte aujourd’hui plus de 4 200 clients. Son site de Chessy, d’environ 800 m², regroupe des bureaux accueillant 25 collaborateurs ainsi que les stocks et matériels nécessaires aux installations.

Dans la soirée du 21 septembre 2026, un incendie est survenu sur ce site. Aucune personne n’était présente et aucun blessé n’est à déplorer. Les opérations d’extinction du foyer principal ont duré toute la nuit mobilisant plus de 80 sapeurs-pompiers.

Le bâtiment ainsi que les stocks qui y étaient entreposés ont été détruits. Les circonstances précises du départ de feu restent à établir et font actuellement l’objet des constatations et expertises usuelles.