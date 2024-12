Equasens : acquisition stratégique de Calimed, expert en logiciel SaaS pour les médecins libéraux et les chirurgiens

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce aujourd'hui sa prise de participation majoritaire à hauteur de 90% du capital de Calimed SAS, pure player dans le domaine de l’édition de Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC) 100 % Cloud, et qui opère sous la marque Calimed Santé.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe Equasens de consolider sa position sur le marché français du LGC. L'acquisition de Calimed va permettre à Equasens d'accroître ses parts de marché et d'étoffer son portefeuille de solutions en ligne pour accompagner la transition numérique des médecins.



Denis SUPPLISSON, Directeur Général d'Equasens, déclare : « L'acquisition de Calimed est une étape importante dans le déploiement de notre stratégie « Patient-Centré » à destination des professionnels et établissements de santé. Cette acquisition renforce notre portefeuille de solutions Cloud innovantes à destination des chirurgiens et médecins libéraux, en complément de nos offres phares actuelles. Les utilisateurs de Calimed et d’easy-care verront leurs logiciels s’enrichir rapidement des modules complémentaires édités par Equasens tels que Loquii et Pandalab Pro, afin de faciliter leur pratique et de recouvrer du temps médical. »



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.equasens.com - Onglet Investisseurs - Rubrique Communiqués de presse