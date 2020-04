Equalis Capital gèle plusieurs FCPE dans le contexte de crise pour les PME

(NEWSManagers.com) - Equalis Capital, société de gestion spécialisée dans l' actionnariat salarié des PME et ETI non cotées, annonce la suspension " au cas par cas " des valeurs liquidatives de ses fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) d' actionnariat salarié. Cela va concerner environ la moitié des 50 FCPE gérés par la société de gestion, précise une porte-parole. Cette suspension sera maintenue " jusqu' à ce qu' il puisse être procédé à une évaluation fiable et sereine des entreprises concernées " , indique un communiqué.

Equalis Capital gère les FCPE de plusieurs entreprises non cotées qui ont choisi cet outil pour ouvrir le capital à leurs salariés. Or, dans le contexte actuel de crise, " les sociétés non cotées ne sont pas toutes en capacité de procéder à une valorisation fiable de leurs propres titres " , explique la société de gestion. A ces difficultés techniques s' ajoutent " des risques de conflits d' intérêt lourds entre les salariés qui sont dans un cas de déblocage et les autres, entre les salariés qui veulent démontrer leur attachement à l' entreprise en conservant leurs parts et ceux qui vendent en panique, et entre l' entreprise toute entière tournée vers la sanctuarisation de sa trésorerie et les besoins de liquidité du FCPE " , détaille Equalis.

Equalis Capital gère ou supervise une cinquantaine de véhicules d' investissement pour une capitalisation d' environ 300 millions d' euros.