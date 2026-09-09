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EQT va lancer une plateforme Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 09:59
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EQT a annoncé le lancement d'EQT Nexus Asia, une stratégie visant à offrir aux investisseurs et institutions l'accès à la plateforme Asie-Pacifique d'EQT Private Capital.

EQT Nexus Asia répartira les stratégies de grandes capitalisations et de marché intermédiaire d'EQT Private Capital, ciblant les entreprises dans les secteurs de la santé, des services, de la technologie et de la technologie industrielle en Inde, Corée, Japon, Grande Chine, Asie du Sud-Est et ANZ.

D'ici 2035, la région Asie-Pacifique devrait représenter 3,2 milliards des cinq milliards de consommateurs de la classe moyenne mondiale, offrant une base solide à la croissance économique.

La région Asie-Pacifique possède un vaste univers d'entreprises avec un potentiel de croissance et de maturité opérationnelle, offrant d'importantes opportunités de propriété active et de création de valeur.

La région offre un cadre favorable à l'investissement en capital-investissement à long terme.

"EQT est bien positionnée pour saisir ces opportunités, s'appuyant sur un long historique de soutien aux entreprises asiatiques à travers de multiples cycles et ayant investi environ 50 milliards de dollars dans la région depuis 1997", indique la direction.

Sueann Yeo, responsable des solutions de richesse mondiales pour la région Asie-Pacifique, chez EQT, a déclaré : "EQT Nexus Asia est conçu pour offrir aux investisseurs et institutions éligibles un accès au paysage en évolution des marchés privés asiatiques. Grâce à une stratégie unique et inévitable, les investisseurs peuvent bénéficier d'une exposition diversifiée à la plateforme asiatique d'EQT Private Capital à travers les secteurs et les stratégies, soutenue par la présence locale de longue date d'EQT et son historique avéré de construction d'entreprises solides à travers la région."

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