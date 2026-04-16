EQT relance la vente du fabricant de lentilles de contact Ginko pour un montant d'au moins 1 milliard de dollars, selon certaines sources

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(Ajoute la réponse d'Advent au paragraphe 6) par Kane Wu

La société de capital-investissement EQT EQTAB.ST relance le processus de vente des activités en Chine continentale du fabricant de lentilles de contact Ginko International, visant une évaluation d'au moins 1 milliard de dollars, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

EQT avait accepté de vendre cette activité l'année dernière à la société de rachat américaine Advent International, mais l'accord a échoué pour des raisons non divulguées et Advent a payé une indemnité de rupture, ont déclaré deux de ces personnes et deux autres sources ayant connaissance de l'affaire.

À l'époque, Bloomberg avait indiqué que Ginko aurait été valorisée à plus de 1,1 milliard de dollars dans le cadre de la vente à Advent.

Les conseillers d'EQT, Goldman Sachs et JPMorgan, sondent les acheteurs potentiels de l'entreprise, qui comprennent des sociétés homologues et des sponsors financiers, a déclaré l'une des sources. Toutes les sources ont refusé d'être nommées, les informations étant confidentielles.

La date limite pour les offres du premier tour n'a pas été précisée dans l'immédiat, ont indiqué deux des personnes interrogées.

EQT, Advent et les deux banques basées à Stockholm ont refusé de faire des commentaires. Ginko n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Fondée à l'origine à Taïwan, Ginko produit principalement des lentilles de contact classiques, des lentilles de contact jetables et des produits d'entretien pour lentilles; la Chine continentale est son principal marché de vente, selon son site web.

Le siège opérationnel de la société se trouve dans la ville de Danyang, dans le sud-est de la Chine, et son siège commercial à Shanghai.

Elle possède des usines à Danyang et à Taïwan, comme l'indique son site web.

L'investissement dans Ginko a été réalisé en 2022 par Baring Private Equity Asia, qui a fusionné avec EQT plus tard dans l'année.