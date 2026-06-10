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EQT réalise l'acquisition d'un portefeuille logistique dans le sud-est des États-Unis
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 17:07

EQT Real Estate annonce l'acquisition d'un portefeuille logistique de 223 000 m2 dans le sud-est des États-Unis, comprenant Savannah (Géorgie), Jacksonville et Lakeland (Floride).

Le portefeuille comprend trois bâtiments industriels de classe A avec un fort accès aux infrastructures de transport.

Savannah est situé à environ 8 km du port de Savannah, l'un des ports à conteneurs les plus fréquentés des États-Unis, tandis que le bâtiment de Jacksonville bénéficie de la proximité avec JAXPORT et les réseaux routiers régionaux.

L'actif de Lakeland se trouve le long du corridor de l'I-4 entre Tampa et Orlando, un lieu clé pour desservir la base de consommateurs de Floride.

Les actifs sont entièrement loués à divers locataires de premier plan et ont été construits selon des spécifications logistiques modernes.

Matthew Brodnik, directeur mondial des investissements chez EQT Real Estate, a déclaré : " Le Sud-Est continue de se démarquer comme l'un des corridors logistiques les plus importants des États-Unis, porté par la croissance démographique, l'expansion des activités portuaires et la modernisation continue des chaînes d'approvisionnement".

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