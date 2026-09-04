EQT prend une participation majoritaire dans McGill and Partners

La société de capital-investissement suédoise EQT annonce l'acquisition, à travers son fonds EQT X, d'une participation majoritaire dans McGill and Partners, société indépendante de courtage en assurance et réassurance de spécialité, auprès de Warburg Pincus, pour un montant de 2 MdsUSD.

Soumise aux conditions et approbations habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du 1er semestre 2027. Le fondateur et CEO, Steve McGill, continuera de diriger l'entreprise, tandis que le président, John Lloyd, restera activement impliqué. Tous deux resteront des actionnaires importants.

Depuis sa fondation en 2019, McGill and Partners s'est développée pour atteindre des revenus dépassant 250 MUSD, réunissant plus de 600 employés dans sept pays et servant plus de 1 000 clients dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance.

EQT s'associera à Steve McGill et à l'équipe de direction pour accélérer la croissance organique de l'entreprise, notamment par le recrutement de talents, le développement accru des capacités technologiques et des données, ainsi que l'expansion de solutions numériques innovantes.