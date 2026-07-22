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EQT n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la faiblesse des prix du gaz, mais revoit à la hausse ses prévisions de production
information fournie par Reuters 22/07/2026 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails et du contexte dans les paragraphes 4 à 9, ainsi que des graphiques)

La société énergétique américaine EQT

EQT.N n'a pas atteint mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisée par la baisse des prix du gaz naturel.

Alors que le conflit au Moyen-Orient a entraîné une forte hausse des prix de référence internationaux, les prix à Henry Hub aux États-Unis sont restés bien en deçà des niveaux de l'année précédente et des moyennes historiques, car une production nationale record, des niveaux de stockage confortables et une capacité d'exportation de GNL limitée ont protégé le marché américain des chocs d'approvisionnement mondiaux.

Les contrats à terme sur le gaz naturel se sont établis en moyenne à 3,020 dollars par million d’unités thermiques britanniques (BTU), en baisse de 17,5 % par rapport à l’année précédente. Le prix réalisé par EQT, couvertures comprises, est passé de 2,81 dollars à 2,65 dollars par millier de pieds cubes équivalents.

La société a toutefois revu à la hausse ses prévisions de production pour l’ensemble de l’année 2026, les portant de 2,28 tcfe à 2,38 tcfe, soit 2,38 billions de pieds cubes équivalents (2,45 tcfe), en invoquant les investissements dans les infrastructures qui stimulent la production. Son action a progressé de 1,6 % en séance prolongée.

EQT est principalement active dans l’exploration et la production de gaz naturel, en se concentrant principalement sur le bassin des Appalaches, qui s’étend sur l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale.

Le volume total des ventes au cours du trimestre a augmenté de 11 % pour atteindre 634 bcfe, tandis que les dépenses d’investissement ont progressé de 20,2 % pour s’établir à 666 millions de dollars.

La société prévoit un volume total de ventes compris entre 570 et 620 bcfe au troisième trimestre.

EQT a signé un contrat de 10 ans avec le producteur d’électricité indépendant américain Competitive Power Ventures pour fournir 325 000 dekatherms par jour de gaz naturel à une centrale de Virginie-Occidentale, à un prix indexé sur les marchés de l’électricité du PJM.

Elle a également conclu un contrat d’achat de cinq ans avec une grande société énergétique intégrée asiatique portant sur 0,5 million de tonnes par an de GNL provenant d’installations de la côte du Golfe, à compter de 2028.

La société, dont le siège se trouve à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a enregistré un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 40 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

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