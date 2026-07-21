EQT n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la baisse des prix du gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails et du contexte dans les paragraphes 2 et 3)

La société énergétique américaine EQT

EQT.N n'a pas atteint mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisée par la baisse des prix du gaz naturel.

Alors que le conflit au Moyen-Orient a entraîné une forte hausse des prix de référence internationaux, les prix au Henry Hub aux États-Unis sont restés bien en deçà des niveaux de l'année précédente et des moyennes historiques, car une production nationale record, des niveaux de stockage confortables et une capacité d'exportation de GNL limitée ont protégé le marché américain des chocs d'approvisionnement mondiaux.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 se sont établis en moyenne à 3,020 dollars par million d’unités thermiques britanniques (btu) au cours du trimestre d’avril à juin, soit une baisse de 17,5% par rapport à l’année précédente.

La société, dont le siège se trouve à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a enregistré un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 40 cents par action, selon les données compilées par LSEG.