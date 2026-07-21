EQT n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la baisse des prix du gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société énergétique américaine EQT
EQT.N n'a pas atteint mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisée par la baisse des prix du gaz naturel.
La société, dont le siège se trouve à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a annoncé un bénéfice ajusté de 39 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 40 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.
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