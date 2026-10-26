EQT et Range Resources fusionnent pour former un géant gazier à 50 milliards de dollars

EQT Corporation et Range Resources Corporation (société américaine de production et d'exploration pétrolière et gazière indépendante) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif de fusion. EQT, producteur américain de gaz naturel, fera l'acquisition de Range dans le cadre d'une transaction intégralement réglée en actions. Cette opération donnera naissance au leader américain du gaz naturel, affichant une valeur d'entreprise pro forma supérieure à 50 milliards de dollars.

Modalités financières et répartition du capital

Chaque action ordinaire en circulation de Range sera échangée contre 0,987 action ordinaire d'EQT. A l'issue de l'opération, les actionnaires actuels d'EQT devraient détenir environ 73% de la nouvelle entité combinée, et ceux de Range environ 27%.

La clôture de la transaction est prévue au cours du 1er trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des approbations et autorisations réglementaires requises, du vote favorable des actionnaires d'EQT et de Range, ainsi que de la réalisation des autres conditions suspensives d'usage. A la finalisation de l'opération, deux représentants de Range, dont Dennis Degner, rejoindront le conseil d'administration d'EQT. L'équipe de direction d'EQT prendra la tête de l'ensemble combiné, dont le siège social demeurera à Canonsburg, en Pennsylvanie.

Ce rapprochement réunit deux grands portefeuilles d'actifs gaziers d'Amérique du Nord, créant ainsi le premier et unique producteur américain verticalement intégré, fort d'un vaste inventaire de réserves et d'une structure de coûts réduits. Adossés à un bilan financier particulièrement solide et à la plus grande plateforme de commercialisation de gaz naturel du pays, ces avantages compétitifs consolident la position d'EQT en tant qu'opérateur incontournable pour la prochaine phase de croissance tirée par la demande.

Envergure industrielle et ancrage stratégique

La nouvelle entité combinera une production nette supérieure à 9 milliards de pieds cubes équivalent par jour (Bcfe/j) et plus de 30 ans de réserves réparties sur près de 3 millions d'acres nets, appuyés par plus de 3 700 miles d'infrastructures de transport et de traitement (midstream) stratégiques.Sur le plan commercial, ce rapprochement fait d'EQT le partenaire de référence pour les clients finaux et renforce sa capacité à accompagner l'essor de la demande dans le bassin des Appalaches.

Optimisation des coûts et synergies attendues

L'opération optimise également la structure de coûts en abaissant le seuil de rentabilité des flux de trésorerie disponibles non endettés (unlevered free cash flow breakeven) sous la barre des 2 dollars par MMBtu, tout en renforçant la diversification dans les liquides de gaz naturel (LGN) pour garantir des flux solides tout au long du cycle des matières premières.

Les synergies annuelles de base sont estimées à 325 MUSD d'ici deux ans au niveau des fonctions centrales, des opérations et du courtage, avec une trajectoire permettant de dépasser 600 MUSD à long terme grâce à l'optimisation des infrastructures, à de meilleures marges sur le gaz naturel, le GNL et les LGN, ainsi qu'à l'accélération de la mise en valeur des réserves face à la demande contractuelle.

Bilan consolidé et perspectives de flux de trésorerie

Enfin, sur le plan financier, cette opération intégralement financée en actions consolide encore davantage le bilan d'EQT et devrait lui assurer un profil de crédit de catégorie BBB dès sa clôture. Sur la base des récents cours à terme, les flux de trésorerie disponibles (free cash flow) cumulés devraient avoisiner 20 MdsUSD sur les cinq prochaines années, générant une création de valeur pour les actionnaires bien supérieure à ce que chacune des deux entreprises aurait pu accomplir de manière indépendante.