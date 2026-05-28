EQT et Google Cloud signent un nouveau partenariat pour développer l'IA

EQT et Google Cloud ont annoncé un nouveau partenariat pour développer l'IA parmi les plus de 300 entreprises mondiales du portefeuille d'EQT.

EQT offrira ainsi à ses entreprises du portefeuille un accès simplifié à la technologie et à l'expertise afin de les aider à développer et déployer plus rapidement des agents d'IA dans l'ensemble de leurs activités.

Cela inclut l'accès à la plateforme Gemini Enterprise Agent ; des capacités de cybersécurité de Mandiant et Wiz pour déployer l'IA en toute sécurité ; et des solutions souveraines cloud et IA pour garantir la conformité aux exigences de résidence et de gouvernance des données.

Des ingénieurs de Google collaboreront également étroitement avec l'équipe interne de transformation de l'IA d'EQT afin de déployer ces technologies plus rapidement, de manière sécurisée au sein du portefeuille d'EQT.

EQT et ses sociétés en portefeuille bénéficieront également de l'accès à l'écosystème de partenaires de Google Cloud, comprenant plus de 330 000 experts en IA Google issus de cabinets de conseil mondiaux tels qu'Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, HCLTech, KPMG, McKinsey, PwC, TCS, et bien d'autres.

" Nous avons investi de manière significative dans le développement de notre propre expertise interne en IA et en données à travers EQT, à la fois pour renforcer notre propre plateforme et pour soutenir la création de valeur à travers le portefeuille ", a déclaré Bert Janssens, co-responsable du capital privé Europe & Amérique du Nord chez EQT.