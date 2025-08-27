EQT en pourparlers avec NextDecade pour l'approvisionnement en GNL, d'après Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EQT Corp EQT.N est en pourparlers pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié au terminal d'exportation de NextDecade NEXT.O , qui est en cours de construction au Texas, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes au fait du sujet.