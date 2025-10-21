EQT dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix du gaz naturel et des volumes de vente

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, bénéficiant de l'augmentation des prix du gaz naturel et des volumes de vente.

Les actions de la société ont augmenté de 1,9 % dans les échanges prolongés à la suite des résultats.

La demande et la production de gaz naturel américain devraient atteindre des niveaux record en 2025, selon les perspectives énergétiques à court terme de l'Administration de l'information sur l'énergie.

Le secteur de l'énergie a bénéficié d'une augmentation de la demande de gaz naturel, soutenue par les exportations de GNL et l'augmentation de la consommation d'électricité due à des températures plus chaudes ainsi qu'aux activités des centres de données.

EQT a également revu à la baisse ses prévisions de volume de ventes pour l'ensemble de l'année, les situant entre 2 325 et 2 375 milliards de pieds cubes équivalents (Bcfe), contre une prévision antérieure de 2 300 à 2 400 Bcfe.

La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles de liquides et d'éthane, les situant respectivement entre 16 400 et 16 700 milliers de barils (Mbbl) et entre 7 150 et 7 300 Mbbl.

Le prix moyen réalisé par EQT pour le gaz naturel a été de 2,76 $ par millier de pieds cubes équivalents (Mcfe) au cours du troisième trimestre, contre 2,38 $ Mcfe l'année précédente.

Le volume total des ventes pour le trimestre s'est élevé à 634 395 millions de pieds cubes équivalents (MMcfe), contre 581 414 MMcfe un an plus tôt.

La société prévoit que le volume total des ventes se situera entre 550 et 600 milliards de pieds cubes pour le trimestre d'octobre à décembre.

EQT se consacre principalement à l'exploration et à la production de gaz naturel, en particulier dans le bassin des Appalaches, qui s'étend sur l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale.

Au cours du troisième trimestre, la société a signé des accords d'achat de GNL pour un total de 4,5 millions de tonnes par an avec Sempra , NextDecade et Commonwealth LNG à partir de 2030-2031.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 52 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 43 cents par action, selon les données compilées par LSEG.