EQT achètera du GNL à Sempra dans le cadre de la phase 2 du projet Port Arthur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7) par Katha Kalia

Une unité de la société énergétique américaine Sempra

SRE.N fournira 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié provenant du projet de développement Port Arthur LNG Phase 2 à EQT Corp EQT.N pendant 20 ans, ont déclaré les entreprises mercredi.

L'activité commerciale dans le secteur américain du GNL a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de gaz naturel liquéfié peu après son entrée en fonction en janvier.

Sempra prévoit de prendre une décision d'investissement finale sur le projet en 2025. Les entreprises de GNL prennent généralement cette décision une fois qu'elles ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction du projet.

L 'accord avec EQT intervient une semaine après que Sempra a accepté de fournir à ConocoPhillips COP.N 4 millions de tonnes par an de combustible super réfrigéré provenant de la phase 2 de son projet GNL de Port Arthur au Texas.

En juillet, la société a signé un accord avec le plus grand producteur d'électricité du Japon, JERA, pour la fourniture de 1,5 million de tonnes de GNL, après que le projet a obtenu l'autorisation des États-Unis d'exporter vers les marchés d'Europe et d'Asie.

"L'accord permet à EQT de diversifier ses flux de trésorerie et de se prémunir contre les prix bas du Henry Hub, ce qui rendrait le GNL américain plus attrayant pour les acheteurs internationaux", ont déclaré les analystes de Texas Capital Securities.

Cela permet également à EQT d'être exposé à la demande internationale croissante d'électricité, car le GNL américain est une source d'électricité moins chère que les prix de gros en Europe, ont ajouté les analystes.