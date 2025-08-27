 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 755,37
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EQT achètera du GNL à Sempra dans le cadre de la phase 2 du projet Port Arthur
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sempra SRE.N fournira 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) du projet de développement Port Arthur GNL Phase 2 à EQT Corp EQT.N , ont déclaré les entreprises mercredi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EQT
52,720 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,44 USD Ice Europ +0,28%
Pétrole WTI
63,49 USD Ice Europ +0,28%
SEMPRA ENERGY
81,770 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank