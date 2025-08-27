EQT achètera du GNL à Sempra dans le cadre de la phase 2 du projet Port Arthur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sempra SRE.N fournira 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) du projet de développement Port Arthur GNL Phase 2 à EQT Corp EQT.N , ont déclaré les entreprises mercredi.