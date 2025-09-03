EQT achètera du GNL à l'installation d'exportation de NextDecade, Rio Grande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société énergétique américaine EQT
EQT.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait 1,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié pendant 20 ans à l'installation d'exportation de NextDecade, Rio Grande NEXT.O au Texas.
