EQT achètera du GNL à l'installation d'exportation de NextDecade, Rio Grande
La société énergétique américaine EQT

EQT.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait 1,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié pendant 20 ans à l'installation d'exportation de NextDecade, Rio Grande NEXT.O au Texas.

Valeurs associées

EQT
51,550 USD NYSE -1,52%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEXTDECADE
10,4500 USD NASDAQ -2,25%
Pétrole Brent
67,40 USD Ice Europ -2,42%
Pétrole WTI
63,79 USD Ice Europ -2,83%
