EQT achètera du GNL à l'installation d'exportation de NextDecade, Rio Grande

La société énergétique américaine EQT

EQT.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait 1,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié pendant 20 ans à l'installation d'exportation de NextDecade, Rio Grande NEXT.O au Texas.