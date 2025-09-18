EQT a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Waga Energy

(AOF) - La société d’investissement EQT, par l’intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Waga Energy auprès de ses fondateurs et de ses actionnaires historiques (Starquest Capital, Tertium, Noria, Swen Impact Fund for Transition et Aliad) au prix de 21,55 euros par action, pouvant être augmenté d’un complément de prix d’un montant maximum de 2,15 euros par action. EQT détient désormais 56,48 % du capital social et 53,26 % des droits de vote de Waga Energy.

EQT prévoit de déposer, au cours du dernier trimestre 2025, une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions restantes, aux mêmes conditions financières, avec l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si les conditions législatives et réglementaires sont remplies.

A la suite de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, Arnaud Delattre (Starquest), Bertrand Barraud (Aliad), Christophe Guillaume, Anna Creti et Christilla de Moustier (Noria) ont démissionné, à compter de ce jour, de leurs fonctions d'administrateurs. Mathieu Lefebvre a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et que Tertium, représenté par Stéphane Assuied, a démissionné de ses fonctions d'observateur.

Le conseil d'administration a ainsi coopté, en remplacement et avec effet à la même date, les personnes suivantes sur proposition d'EQT : Asis Echaniz (également nommé nouveau président du conseil d'administration), Patrick Jaslowitzer, Noura Loukil, Sara Huda et Philippe Delpech en qualité d'administrateurs, ainsi que Girish Sankar en qualité de censeur.

Mathieu Lefebvre, directeur général de Waga Energy, reste membre du conseil d'administration, tout comme Guénaël Prince. Nicolas Paget reste directeur général délégué et l'équipe de direction de Waga Energy demeure inchangée.

AOF - EN SAVOIR PLUS