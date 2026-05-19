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EQT a été choisi par l'UE pour diriger le Scaleup Europe Fund
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 15:53

EQT a été choisi par la Commission européenne pour le Scaleup Europe Fund.

Le Fonds est une nouvelle initiative lancée dans le cadre de la stratégie européenne pour les startups et le scalup, afin de combler le déficit de financement du scaleup européen.

Le Fonds investira dans l'UE et les pays associés dans les entreprises technologiques les plus prometteuses d'Europe, dans des secteurs allant de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, de l'énergie propre, des technologies spatiales, de la biotechnologie et de l'innovation médicale.

" L'Europe a prouvé sa capacité à créer des entreprises technologiques en phase de démarrage performantes ; le défi est désormais de faire évoluer ces entreprises pour en faire des leaders mondiaux tout en conservant leurs racines européennes ", a déclaré Per Franzén, DG et associé gérant chez EQT.

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