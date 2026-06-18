EQT a conclu un accord définitif pour acquérir Exolaunch, un leader mondial dans la gestion de mission, l'intégration de satellites et les technologies de déploiement, auprès du fondateur Dmitriy Sternharz.

Exolaunch permet l'accès à l'espace aux opérateurs satellites mondiaux. La société propose du matériel de déploiement de pointe dans l'industrie, facilitant l'intégration et l'agrégation d'une large gamme de satellites avec différents lanceurs, déployant les charges utiles sur leurs orbites cibles.

Exolaunch a déployé avec succès plus de 790 satellites répartis sur 47 missions pour plus de 200 clients commerciaux et gouvernementaux venus d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient.

La société exécute des contrats de lancement et de déploiement avec une large gamme de lanceurs traditionnels.

En particulier, Exolaunch entretient une relation stratégique avec SpaceX depuis 2020, ayant participé à toutes les missions de covoiturage Falcon 9 Transporter et Bandwagon depuis la création du programme.

De plus, Exolaunch a récemment commencé à acquérir ses propres lancements dédiés, avec les premières missions Falcon 9 sécurisées de SpaceX, Exo-1 et Exo-2, prévues pour 2027 et 2028.

EQT soutiendra Exolaunch dans l'expansion de ses opérations mondiales et l'investissement dans le développement de nouvelles technologies de lancement et de déploiement de satellites.

Nils Ketter, associé et responsable de la technologie industrielle au sein de l'équipe de conseil en Private Equity d'EQT, a déclaré : " Sa grande expertise technologique et son parcours éprouvé font d'Exolaunch l'un des noms les plus fiables de l'écosystème des lancements. Nous voyons un grand potentiel pour des cas d'utilisation en développement rapide, notamment pour la connectivité, l'observation de la Terre et le calcul orbital. "