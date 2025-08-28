 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 782,00
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EQB s'effondre après que les bénéfices du troisième trimestre ont manqué les estimations
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 19:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août -

** Les actions de la banque canadienne EQB EQB.TO chutent de 13 % à 88,45 dollars canadiens dans les premiers échanges

** Après la fermeture des marchés mercredi, EQB a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre qui n'a pas été à la hauteur des estimations des analystes

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,07 $CAN par action pour les trois mois terminés le 31 juillet, manquant l'estimation moyenne des analystes de 2,60 $CAN par action - données compilées par LSEG

** Les revenus nets d'intérêts ont chuté à 250 millions de dollars canadiens, contre 271,4 millions de dollars canadiens au cours de la même période de l'année précédente

** En tenant compte des mouvements de la séance, EQB est en baisse de ~10,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EQB
88,150 CAD TSX -13,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank