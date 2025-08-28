EQB s'effondre après que les bénéfices du troisième trimestre ont manqué les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août -

** Les actions de la banque canadienne EQB EQB.TO chutent de 13 % à 88,45 dollars canadiens dans les premiers échanges

** Après la fermeture des marchés mercredi, EQB a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre qui n'a pas été à la hauteur des estimations des analystes

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,07 $CAN par action pour les trois mois terminés le 31 juillet, manquant l'estimation moyenne des analystes de 2,60 $CAN par action - données compilées par LSEG

** Les revenus nets d'intérêts ont chuté à 250 millions de dollars canadiens, contre 271,4 millions de dollars canadiens au cours de la même période de l'année précédente

** En tenant compte des mouvements de la séance, EQB est en baisse de ~10,6 % depuis le début de l'année