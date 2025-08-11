Epsilon Energy Ltd devrait afficher un bénéfice de 8 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Epsilon Energy Ltd EPSN.OQ EPSN.O devrait publier ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Houston au Texas devrait déclarer des revenus de 11,845 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Epsilon Energy Ltd est de 8 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Epsilon Energy Ltd est de 8,40 $, soit environ 26,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,18 $

