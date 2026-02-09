EPS cut (2025: from € -0.06 to -0.09, 2026: from € 0.02 to 0.00) (Drone Volt)

EPS CHANGE
CHANGEMENT D’EPS
2025 : € -0,09 vs -0,06 ns
2026 : € 0,00 vs 0,02 -85,9 %
Nous avons mis à jour nos estimations afin d’intégrer le point d’activité publié, ce qui nous a conduits à réviser nos projections de chiffre d’affaires et de marge brute pour 2025 et 2026. Pour 2025, nous anticipons désormais un chiffre d’affaires de 8,8 M€ (contre 10,7 M€ précédemment) et un profit brut de 3,6 M€ (contre 5,4 M€ précédemment). Pour 2026, nous retenons à présent une trajectoire de croissance plus soutenue pour la division à forte marge Drone Volt Factory (150 % à 6,7 M€, contre 110 % à 9,3 M€ précédemment), dans la mesure où une partie des contrats de R&D signés en 2025 semble être exécutée avec retard, ce qui explique en partie la sous-performance observée en 2025. Malgré cet ajustement, nous prévoyons toujours un chiffre d’affaires inférieur, à 15,7 M€ (contre 19,6 M€ précédemment), ainsi qu’un profit brut en baisse, à 8,9 M€ (contre 12,6 M€ précédemment). Sur les deux exercices, la diminution du profit brut se répercute mécaniquement sur le résultat net, ce qui explique la baisse du BPA (EPS) attendue pour 2025 et 2026.
