Épreuve de superposition : qui déchiffrera le premier le code quantique ?

*

Les indices boursiers américains progressent dans les premiers échanges; le Nasdaq est en hausse de 0,4%

*

Les services de communication sont en tête des gains sectoriels du S&P 500, l'énergie est la plus faible

*

L'indice Euro STOXX 600 est en hausse de ~0,4%

*

Hausse du dollar; hausse de l'or >1%; baisse du bitcoin >1%; baisse du pétrole brut >2,5%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,11 %

19 novembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

ÉPREUVE DE SUPERPOSITION: QUI DÉCHIFFRERA LE PREMIER LE CODE QUANTIQUE?

L'informatique quantique n'est plus de la science-fiction - c'est le prochain champ de bataille pour les géants de la technologie et les gouvernements du monde entier, avec des progrès rapides dans la correction des erreurs, l'évolutivité et l'intégration qui pourraient permettre une supériorité quantique sur les systèmes classiques d'ici deux ans.

"La course à l'avantage quantique et à l'informatique quantique tolérante aux pannes s'accélère. Dans les 12 à 24 prochains mois, nous nous attendons à ce que la supériorité des systèmes quantiques sur les systèmes classiques soit démontrée pour des problèmes utiles", ont déclaré les analystes de Barclays.

La société de courtage a identifié 45 sociétés cotées en bourse et plus de 80 sociétés privées à l'avant-garde, dont IBM

IBM.N , Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , IonQ IONQ.N , Rigetti RGTI.O , Quantinuum (Honeywell) HON.O , QuantumCTek

688027.SS , et Microsoft MSFT.O .

L'informatique quantique fiable pourrait résoudre des problèmes "au-delà de la portée des systèmes classiques, débloquant un avantage concurrentiel et un impact économique dans de nombreux secteurs", a déclaré Barclays.

Les premiers utilisateurs dans les services financiers et pharmaceutiques, tels que HSBC HSBA.L avec IBM et AstraZeneca

AZN.L avec IonQ, constatent déjà des gains.

Barclays estime que le marché du matériel quantique pourrait atteindre 160 milliards de dollars d'ici 2040, l'informatique quantique tolérante aux pannes (FTQC) marquant un point d'inflexion majeur d'ici 2029/2030.

"Comprendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à un stade précoce peut aider les investisseurs à se positionner pour les percées tout en se protégeant contre les risques technologiques", écrivent les analystes. Le rapport souligne également l'impulsion donnée par le gouvernement chinois et prévient que "le risque concurrentiel croissant de la Chine pourrait intensifier la course quantique".

(Akriti Shah)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

