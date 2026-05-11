EPICUREAM ouvre son actionnariat à Ammix Solutions

(Zonebourse.com) - EPICUREAM, la société de gestion spécialisée en investissement forestier et en gestion de groupements forestiers d'investissement (GFI), annonce l'entrée au capital d'Ammix Solutions, acteur de l'immobilier rénové et de la régénération urbaine.

Dans le cadre de son développement commercial, la société de gestion souhaite s'appuyer sur un réseau de distribution éprouvé. Ammix Solutions a vocation à élargir son offre de propositions patrimoniales à ses clients en intégrant l'investissement forestier à son offre.

Cette prise de participation traduit une conviction partagée : celle que l'investissement forestier constitue une classe d'actifs à part entière, alliant performance patrimoniale, avantages fiscaux et engagement environnemental.

Ce partenariat ne doit pas tout au hasard. Philippe Chevrier et Grégory Le Blan se sont rencontrés, il y a plus de quinze ans, chez Rothschild & Cie, au sein de la structure "Sélection R" dédiée à la distribution de produits financiers auprès des professionnels du patrimoine. Elle était dirigée à l'époque par Philippe Chevrier.

Avec ses deux associés, Romain Doligez et Alexandre Odier, Grégory Le Blan a fondé Ammix Solutions, dans la continuité de la cession de Vargo Invest, structure spécialisée dans la rénovation et la commercialisation d'immobilier ancien. Ensemble, ils ont bâti une expertise solide dans la valorisation d'actifs tangibles au service d'une clientèle patrimoniale.

Dans le cadre de cette opération, Alexandre Odier, devient directeur général et Grégory Le Blan, directeur général adjoint de la société de gestion EPICUREAM.

Les trois associés d'Ammix Solutions sont eux-mêmes propriétaires forestiers. A ce titre, ils connaissent les vertus de cette classe d'actifs - tangibilité, résilience, transmission - et en sont les premiers ambassadeurs.

Concomitamment à cette opération, Bernard Roux de Bézieux quittera ses fonctions, dans quelques semaines, pour se consacrer à un projet personnel. Associé à la reprise de la société de gestion en septembre 2024, il a joué un rôle essentiel dans la refonte des outils commerciaux, le développement de l'activité et l'exercice de la direction générale, contribuant à poser les bases solides sur lesquelles EPICUREAM s'appuie

aujourd'hui.

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