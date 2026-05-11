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France: les défaillances d'entreprises légèrement en hausse en mars
information fournie par Boursorama avec AFP 11/05/2026 à 17:08

Le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 5% en mars sur un an, à 69.938 sur douze mois, et concerne la plupart des secteurs d'activité, a indiqué la Banque de France lundi.

( AFP / FRANCK FIFE )

( AFP / FRANCK FIFE )

Après janvier et février, il s'agit de la troisième augmentation des défaillances d'entreprises d'affilée, alors que le taux ralentissait auparavant depuis début 2023.

Cette légère hausse des défaillances en mars affecte des entreprises de tous les secteurs et toutes les tailles, détaille la Banque de France.

Cette situation s'explique notamment "par une conjoncture dégradée, imputable notamment aux chocs successifs et aux incertitudes accrues qui ont fragilisé la situation financière de certaines entreprises", peut-on lire.

Sur douze mois, 69.870 PME ont fait faillite.

Les ETI (entreprises de taille intermédiaire) et les grandes entreprises ont connu 68 défaillances sur les douze mois achevés en mars, en hausse de 15,3% par rapport à février 2025.

Sur le plan sectoriel, la plupart des branches sont affectées.

C'est notamment le cas de l'enseignement, de la santé, de l'action sociale et de service aux ménages, où les défaillances d'entreprises progressent de 15,4% (7.032 entreprises), mais aussi du transport et de l'entreposage (+9,6%, 3.294 entreprises).

Dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche, les défaillances d'entreprises ont progressé de 16% sur un an en mars (1.740 entreprises) et de 8,6% dans le secteur du conseil aux entreprises (soit 8.794 entreprises sur un an).

Selon l'Insee, plus de 1,2 million d'entreprises ont été créées à fin mars 2026 sur 12 mois glissant, en hausse de 9,3% par rapport au cumul 12 mois arrêté à fin mars 2025, rappelle la Banque de France.

Les défaillances d'entreprises progressent moins nettement dans le secteur de l'information et de la communication (+2,9% et 2.121 défaillances), de même que pour les activités financières et d'assurance (+2,2% et 1.691 entreprises) ou les activités immobilières (+0,9% et 2.561 entreprises).

Le seul secteur où les défaillances d'entreprises ont reculé sur un en mars est le secteur de la construction (-1,7%).

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