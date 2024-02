EPC - Tunnel Euralpin Lyon-Turin : un nouveau contrat attribué au Groupe EPC

Paris, le 22 février 2024



Signature du contrat de fourniture de produits pyrotechniques et de fabrication sur site d’explosifs pour le Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT)



Le Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT) franchit une étape significative dans la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin avec la signature du contrat de fourniture de produits pyrotechniques et de fabrication sur site d’explosifs pour le chantier opérationnel CO8.



La section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire s'étendant sur environ 67 km reliera Saint-Jean-de-Maurienne à Bussoleno en Italie, où elle se connectera à la ligne historique. L'ouvrage principal de cette section nécessite le creusement d’un tunnel de base bitube de 57,5 km entre Saint-Julien-Montcenis et Suse. La société TELT est le Maître d’ouvrage de ce projet ambitieux.