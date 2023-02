EPC - Information financière du quatrième trimestre 2022

Le chiffre d’affaires (hors joint-venture) sur le seul quatrième trimestre s’établit à 125,4 M€ contre 103,2 M€ en 2021 soit une hausse de 21,5%. Toutes les zones ont contribué à la croissance ce trimestre.



Sur l’année, le Chiffre d’affaires (hors joint-venture) s’établit à 467,5 M€ soit une croissance de 23,8% en termes réels et 22,3% à taux de change et périmètre constants.



L’écart entre la croissance d’activité réelle (25.6%) et à taux de change et périmètre constant (23,3%) s’explique essentiellement par la valorisation du Ryal Saoudien (SAR), du Dollar Canadien (CAD) et du Franc Guinéen (GNF) face à l’Euro.