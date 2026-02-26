EPC GROUPE : Hausse de +6% de l'activité consolidée à 591,9 M EUR en 2025

Progression annuelle de toutes les activités : croissance de +4,5% pour Explosifs & Forage minage, +9,1% pour la Mine urbaine et +103,9% pour GTS

Hausse de +10,2% de la zone Europe Méditerranée Amérique en 2025 compensant le recul de -4,6% de la zone Afrique Asie Pacifique

EPC Groupe (Euronext - EXPL) affiche un produit des activités consolidées (y compris co-entreprises) en hausse de +6,0% sur 12 mois (+6,0% à taux de change et périmètre constants également) pour atteindre 591,9 M€ à fin décembre 2025, dans un contexte de stabilité des prix. La zone Europe Méditerranée Amérique s'est distinguée au cours de l'exercice écoulé (+10,2%) grâce à la montée en puissance des activités au Canada, la croissance soutenue au Maroc et la bonne tenue des marchés d'Europe du Sud (Italie et Espagne notamment). La zone Afrique Asie Pacifique est en retrait en 2025

(-4,6%) du fait essentiellement du recul des ventes en Arabie saoudite (-16 M€ en contribution) et de la baisse du dollar américain (et donc des devises associées comme le ryal saoudien et le dirham des Émirats). Les perspectives de croissance à moyen terme restent néanmoins très bonne sur la zone, du fait des nombreux projets miniers en cours de développement, tant en Afrique qu'au Moyen-Orient.

Pour une parfaite information du marché, le Groupe présente son information financière suivant deux approches :

L'activité consolidée en ligne avec l'information sectorielle des comptes annuels (avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises), méthode de suivi privilégiée par le management et les partenaires financiers ;

Le chiffre d'affaires IFRS, hors co-entreprises.

En milliers d'euros - Non audité 12 mois

2025 12 mois

2024 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants 1 Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 441 982 401 119 +10,2% +9,6% Afrique Asie Pacifique 149 884 157 033 -4,6% -3,3% Activité consolidée 591 865 558 152 +6,0% +6,0% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 429 686 389 573 +10,3% +9,7% Afrique Asie Pacifique 109 525 100 583 +8,9% +8,4% Activité consolidée 539 211 490 156 +10,0% +9,4%

1 La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2024 aux taux de change moyen mensuel 2025 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2024 les entrées (ou sorties) de périmètre.

Le produit des activités consolidées (hors co-entreprises) s'établit à 539,2 M€ à l'issue de l'exercice 2025 contre 490,2 M€ en 2024, soit une croissance de +10,0% (+9,4% à taux de change et périmètre constants).

La consolidation des sociétés acquises, Blastcon Australia (depuis le 1 er juillet 2024) et Pirobras (depuis le 1 er juin 2025), a eu un impact positif de +1,2 point sur la croissance annuelle, alors que les variations de change (dollar américain, dollar canadien et livre sterling principalement) ont eu un impact défavorable de -1,2 point.

PROGRESSION DU PRODUIT DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES PORTÉE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS



En milliers d'euros - Non audité 12 mois 2025 12 mois 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 461 979 441 974 +4,5% Mine urbaine 116 106 106 410 +9,1% Global Technical Solutions (GTS) 3 250 1 594 +103,9% Autres 10 530 8 174 +28,8% Activité consolidée 591 865 558 152 +6,0%

Malgré un contexte économique impacté de manière conjoncturelle par les échéances électorales sur certaines géographies (Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun), la croissance est restée solide sur le marché des Explosifs & Forage minage (+4,5%) grâce à une dynamique renforcée sur certains marchés comme le Canada, la Malaisie, le Sénégal ou le Maroc.

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) sont au rendez-vous en 2025 après un exercice 2024 pénalisé par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. La montée en puissance de l'économie circulaire a été pénalisée pendant l'exercice par les perturbations nées du démarrage chaotique de l'activité des éco-organismes en 2025. L'activité Économie circulaire est malgré tout en légère croissance sur l'exercice à +5,5%. Dans l'activité Déconstruction, malgré un marché difficile, le groupe a enregistré un niveau soutenu de prises de commandes dans la rénovation urbaine lui permettant de réaliser une croissance de +9,6% sur l'année.

L'activité GTS , présentée séparément depuis le 1 er janvier 2025, est en forte croissance avec un doublement de l'activité sur l'année (+103,9%), portée par l'intégration de Blastcon Australia et la bonne performance de Vibraquipo et EPC Andes Chile.

LA ZONE EUROPE MÉDITERRANÉE AMÉRIQUE SOUTIENT LA CROISSANCE EN 2025

Europe Méditerranée Amérique



En milliers d'euros - Non audité 12 mois 2025 12 mois 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 313 521 285 375 +9,9% Mine urbaine 116 106 106 410 +9,1% Global Technical Solutions (GTS) 1 825 1 160 +57,3% Autres 10 530 8 174 +28,8% Activité consolidée 441 982 401 119 +10,2%

L'activité Explosifs & Forage Minage reste en forte croissance dans la zone Europe Méditerranée Amérique (+9,9%). La Mine urbaine, qui confirme son redressement (+9,1% sur l'année dont +13,5% au 4 ème trimestre) conforte cette bonne performance.

En France , l'activité Distribution s'est fortement contractée au 4 ème trimestre. Le maintien de forts volumes pour le chantier du tunnel euralpin Lyon-Turin permet d'afficher un niveau d'activité à fin 2025 stable par rapport à 2024. Le dynamisme de l'activité export, notamment vers l'Afrique et l'Italie, a permis d'afficher un bon niveau de charge pour l'usine française du Groupe tout au long de l'exercice.

La reprise se confirme en Italie qui progresse de plus de +12% sur l'année avec une bonne activité dans le secteur des infrastructures et des carrières. La construction d'un nouveau dépôt en Sicile a démarré avec une ouverture prévue mi-2026. L'activité est également très soutenue en Espagne avec une progression de +15% sur l'année, notamment en Andalousie où le groupe a consolidé ses parts de marché.

La performance sur le marché marocain est restée très solide en fin d'année, avec une croissance de plus de +36% au 4 ème trimestre. L'activité reste soutenue sur le port de Dakhla. EPC Maroc a également consolidé sa position sur le marché des carrières en signant une série de contrats pluriannuels. L'activité d'assemblage de détonateurs prend de l'ampleur. Les exportations se poursuivent notamment vers la Mauritanie. Sur l'ensemble de 2025, la progression au Maroc est de +26%. L'entrée au capital de la société marocaine Berjoune Holding [2] devrait conforter cette bonne dynamique.

En Europe du Nord, le Royaume-Uni affiche une croissance supérieure à +10% sur l'année, en accélération grâce à des gains de part de marché. En Suède , les conditions de marché restent dégradées avec une baisse de -15% sur l'ensemble de l'exercice. EPC Groupe s'attend un léger redressement de l'activité en 2026 dans un contexte concurrentiel toujours compliqué.

Au Canada , la hausse d'activité se poursuit également avec une croissance dépassant +43% (à taux de change constant) sur l'ensemble de l'exercice. La signature du contrat IAMGOLD pour la nouvelle mine d'or en Ontario et le renouvellement du contrat pour la mine de fer de MFQ (Minerai de fer de Québec) confortent la visibilité de la filiale.

Le Brésil contribue pour plus de 4 M€ avec la consolidation de Pirobras (depuis le 1 er juin 2025). L'activité est restée soutenue avec la clientèle traditionnelle de Pirobras. L'intégration se poursuit avec une consolidation des savoir-faire industriels, avec une participation active des équipes brésiliennes.

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audité 12 mois

2025 12 mois

2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 148 458 156 599 -5,2% Global Technical Solutions (GTS) 1 425 434 +228,3% Activité consolidée 149 884 157 033 -4,6%

La zone Afrique Asie Pacifique affiche en 2025 un recul annuel de -4,6% par rapport à 2024, lié aux baisses de volumes en Arabie Saoudite.

L'activité en Côte d'Ivoire est en léger retrait sur la fin de l'exercice du fait de la période électorale avec une baisse d'environ -10% de l'activité par rapport au 4 ème trimestre 2024. Le renouvellement en cours de contrats et le démarrage mi-2026 du nouveau contrat avec le groupe canadien Montage Gold [3] (contrat pluriannuel d'une durée initiale de 5 ans avec un chiffre d'affaires attendu supérieur à 5 M€ par an sur la durée du projet) devrait remettre la filiale sur le chemin de la croissance en 2026.

En Guinée , la période électorale a également entraîné une baisse conjoncturelle de l'activité au 4 ème trimestre 2025. Le démarrage de la ligne d'assemblage détonateur a eu lieu au 1 er trimestre 2026, renforçant la capacité du Groupe à fournir du contenu local et ainsi à bénéficier de la croissance de ce pays à fort potentiel minier.

Le Sénégal réalise une excellente fin d'année (doublement de l'activité par rapport au 4 ème trimestre 2024), grâce à la bonne tenue du marché carrière et à la montée en puissance de la mine d'or de Boto. Sur l'ensemble de l'année la croissance dépasse +10%. Le Cameroun a été très impacté par la suspension des livraisons pendant la période électorale avec une baisse de -75% au 4 ème trimestre. Sur l'ensemble de l'année, l'activité est néanmoins comparable à 2024. Le Burkina Faso poursuit son excellent parcours avec une croissance de +75% sur l'ensemble de l'exercice. Le Gabon est également en progression de +50% grâce notamment à plusieurs campagnes de recherche sismiques.

La mine de Goro maintient un très bon niveau d'activité en Nouvelle-Calédonie , assurant un bon niveau de service pour la filiale de forage-minage.

Au Moyen-Orient, la filiale MCS (en Arabie Saoudite ) reste très en retrait avec une baisse d'activité de

-15,6 M€ sur 2025 par rapport à 2024 (à taux de change contant), consécutif à l'arrêt du chantier NEOM et à la baisse de fournitures à certains acteurs du secteur minier. Le démarrage de la nouvelle usine de matrice de Mansoura-Massarah a été réalisé avec succès. Cela permet de relancer la dynamique commerciale dans une région d'ouverture de nouveaux sites miniers. La co-entreprise AREX aux Emirats Arabes Unis a vu son activité s'accélérer en fin d'exercice, compensant un début d'année en retrait.

Enfin, la Malaisie continue à soutenir le développement de la filiale EPC Singapore dont le chiffre d'affaires a dépassé les 5 M€ en 2025. Cette implantation confirme la capacité du groupe à identifier les zones géographiques à fort potentiel et à s'y développer par croissance organique.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2025, le lundi 30 mars 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

Annexe

Activité du 4 ème trimestre 2025

En milliers d'euros - Non audité 4 ème trimestre

2025 4 ème trimestre

2024 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants 1 Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 115 762 104 412 +10,9% +10,3% Afrique Asie Pacifique 40 601 41 686 -2,6% +1,1% Activité consolidée 156 363 146 098 +7,0% +7,8% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 113 035 101 849 +11,0% +10,4% Afrique Asie Pacifique 30 250 25 509 +18,6% +19,8% Activité consolidée 143 285 127 358 +12,5% +12,3%

1 La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2024 aux taux de change moyen mensuel 2025 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2024 les entrées (ou sorties) de périmètre.



En milliers d'euros - Non audité 4 ème trimestre 2025 4 ème trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 120 028 114 896 +4,5% Mine urbaine 31 702 27 932 +13,5% Global Technical Solutions (GTS) 868 403 +115,6% Autres 3 765 2 867 +31,3% Activité consolidée 156 363 146 098 +7,0%

Europe Méditerranée Amérique



En milliers d'euros - Non audité 4 ème trimestre 2025 4 ème trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 79 730 73 315 +8,7% Mine urbaine 31 702 27 932 +13,5% Global Technical Solutions (GTS) 566 298 +90,1% Autres 3 765 2 867 +31,3% Activité consolidée 115 762 104 412 +10,9%

Afrique Asie Pacifique



En milliers d'euros - Non audité 4 ème trimestre 2025 4 ème trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 40 298 41 581 -3,1% Global Technical Solutions (GTS) 303 105 +188,6% Activité consolidée 40 601 41 686 -2,6%

