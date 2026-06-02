EPC GROUPE : Fin du projet de rapprochement entre EPC Groupe et la Société Suisse des Explosifs

EPC Groupe (Euronext - EXPL) et la Société Suisse des Explosifs Holding SA (« SSE Group ») ont annoncé le 24 février 2026 être entrés en négociations exclusives en vue d'un potentiel rapprochement de leurs activités dans les explosifs civils et le forage-minage.

Les travaux de due diligence croisée entre les deux groupes ont permis de confirmer la solidité financière des deux entreprises et la qualité de leur positionnement stratégique respectif.

Néanmoins, l'évolution des demandes de SSE Group, en particulier sur le plan de la gouvernance actionnariale postérieure à l'opération, a conduit à mettre fin aux négociations le 1 er juin 2026.

EPC Groupe regrette que le rapprochement envisagé n'ait pas pu aboutir mais reste très confiant sur son potentiel de développement à court, moyen et long terme, qui repose sur des axes stratégiques inchangés : le maintien d'un effort de R&D important , tant pour les produits que pour les développements logiciels, la consolidation de la position d'EPC Groupe en tant que référence technologique du marché , dans les métiers des Explosifs & Forage-minage mais aussi de la Mine urbaine, et la poursuite d'une démarche RSE exigeante , autre facteur structurant du développement sur le long terme.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

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